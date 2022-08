JÄLLE LÄKS NIHU ⟩ Kim Kardashian ei saa ilma fototöötluseta ikka üldse hakkama

Ameeriklannast fotograaf on ette võtnud ühe Kim Kardashiani Instagrami postituse, mille tõsielustaar 16. augustil oma ühismeedia kontole tegi. Selles postituses on kaks fotot ning üks videoklipp ja fotograafile jäi silma, et Kim on fotosid jälle töötlusega rünnanud.

Fotograafina töötav Caroline viitas Kimi fototöötlusele menukas TikToki videos, mida paari päevaga vaadati üle seitsme miljoni korra. «Mängime mängu. Kas sa saad aru, mida on sellel Kim Kardashiani fotol töödeldud?» küsis Caroline oma videos.

Vastuseks – trapetslihast! Nimelt argumenteeris Caroline, et Kim on fototöötlusega saledamaks töödelnud oma kaela. Selle käigus on ta enda trapetslihase justkui ära kustutanud.