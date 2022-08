Lyndsi Johnson ütleb, et ta on justkui gravitatsiooni suhtes allergiline.

Ameeriklanna Lyndsi Johnson veedab ööpäevas 23 tundi voodis, sest ta ei saa kauem kui kolm minutit püsti seista. Põhjuseks on posturaalne ortostaatiline tahhükardia sündroom (POTS) ja Johnson ise ütleb, et ta on justkui gravitatsiooni suhtes allergiline.