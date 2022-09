PERSOON ⟩ «Reporteri» uus nägu Simon Suviste: televisioonis võiks rohkem nalja saada

Pärnust pärit Simon (28) suundus gümnaasiumisse õppima hoopis Tartusse. Ühel hetkel leidis noormees, et raha on vaja. Niisiis mõtleski ta, mis võiks olla kõige lihtsam töö, mida teha, ja kirjutas kohalikku raadiosse, mis kümmekond aastat tagasi kandis nime Ring FM. «Olin siis alles 17-aastane, aga mind võeti tööle soovisaatesse ja kuidagi nii see läks,» meenutab Simon. Tartu ülikooli astudes oli tal valida inglise keele ja ajakirjanduse vahel ning noormees otsustas viimase kasuks.

Kui televisioonis on Simon veel värske nägu, siis raadiotööd on ta teinud tollest hetkest saati, mil arvas, et just raadios võiks talle sobida. «Pärast ülikooli lõpetamist läksin tööle raadiosse Sky Plus ja seal olen olnud juba üle kuue aasta,» räägib Simon, kelle vedada on Sky Plus TOP 20 edetabelisaade. «Selle juhtimisel täitus suvel viis aastat ja ma teen seda endiselt väga hea meelega,» ütleb tegus noormees ja lisab, et muuhulgas tegeleb ta raadios ka sotsiaalmeedia ja reklaamiprojektidega.