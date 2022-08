Vihased Tesla-omanikud lähevad autode kvaliteediprobleemide pärast näljastreigile

Elektriautod vallutavad Norra ning enim müüdud elektriauto on viimastel aastatel olnud Tesla. Nende populaarsus aga ei tähenda seda, et sõidukitel poleks probleeme. Nimelt teatavad mõned Tesla-omanikud, et autotootja klienditeenindus on kehv, ning teised väidavad, et tootja suisa ignoreerib neid. Nüüd on osal neist saanud kõrini ning nad on hakanud otsima alternatiivseid võimalusi firma tähelepanu saamiseks. Näiteks näljastreik.