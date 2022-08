ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Vaata ülikummalist videot! Kaja Kallase pildi põletajad on internetist ammu tuttav võitlussalk

Võtame siis algatuseks tsitaadi, mida äsja kasutas puhuti aktiseeruv "Putini salk" – ülevenemaaline kamp pensionäre, kes on otsustanud võidelda mitte vaid Putini, vaid kogu Vene impeeriumi eest.

Lõbus kamp totakaid vanureid

"Meie, Putini salk, kogunesime täna erakorralisele koosolekule, et protesteerida kõigi Balti riikide vastu, mida juhib see mees (pensionär vehib siinkohal Läti presidendi Egils Levitsi fotoga), kes tahab ehitada venelastele koonduslaagreid. Kaua see veel kestab?" karjatab filmiklipis traagiliselt Putini salga liige.

Suur osa vene rahvast jääb uskuma lugu oma erilisusest või muinasjuttu sellest, kuidas vene rahvas on kõigile alati head teinud – mis seguneb lausetega "pidage mokad maas, muidu tambime teid mutta!"

Seejärel kukutakse põletama Balti riikide ning poola presidendi pilte ja väljaprinditud lippe, ämbrisse tulle lendab ka Kaja Kallase pilt. "Venelased on alati võitnud, vabastanud ja aidanud kõiki", kõlab mõne aja pärast samas videos.

Siinkohal tulebki tõdeda, et lääne probleem ei ole mitte niivõrd halb Putin, vaid suur osa vene rahvast. See kamp on oma militaarsest, võidurikkast ning imperiaalsest minevikust sedavõrd sõltunud, et mingi muu variant, vastuvaidlemine või muu maailma eriarvamus nende jaoks kõne alla ei tule.