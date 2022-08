SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal toob vahelduseks energiat ja vaimustust

Soovitused nädalaks

Kui välja ilmub Ülempreestrinna, siis tahab ta sulle öelda: usalda ennast. Lase lärmil enda peas ja enda ümber vaibuda, aeg on vaadata, mida räägib su sisetunne.

Jah, on küll kasvava kuu aeg, kuid vahel tasub enne uute asjadega alustamist - või ka vanadega edasi minemist - võtta üks hingetõmbehetk ja kuulata, mida ütleb kõhutunne. Usalda ennast! Sinus on juba kõik tarkused, et leida olukordadele lahendused.