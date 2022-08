Maris Järva oma eriskummalisest foobiast: mul on raske seda sõna isegi öelda

«Mulle ei meeldi see sõna, see kirjeldab hästi seda, mis see on,» tunnistas raadiohääl Maris Järva, avaldades, et ta kardab nööpe. Isegi sõna «nööp» on tal raske välja öelda. «Jah, mul on seda sõna raske öelda.»

Nööpidega ühes ruumis viibides ta siiski ära ei jookse. «Ma ei karda, ma ei jookse ära, aga ma ei taha, et need on minu privaattsoonis, isiklikus ruumis ja vastu mind,» selgitas raadiohääl.

Küll aga tunnistas Järva, et uute inimestega kohtudes jääb pilk alati nööpidele pidama. «Ma saan aru, et inimesed kannavad ülikondi ja triiksärke, see on okei ja ma oskan sellega elada, aga kui ma tahan pead toetada, siis kui inimesel on seljas midagi nööpidega, siis ma ei taha seda teha...»

Raadiohääl Maris Järva Foto: Meisi Volt

Kliiniline psühholoog Katri-Evelin Kalaus selgitas saates, et Järva puhul tegu on lihtfoobiaga. «Ebamugavus on suur ja inimene teeb kõik, et seda ebamugavust ei tekiks,» selgitas ta. Lihtfoobia võib psühholoogi sõnul ka lähedastele edasi kanduda. «Kui ema nööpe väldib, võib laps ära õppida, et see nööp on ebameeldiv ja vastik asi, hakates neid vältima.»

Kust nööbifoobia alguse on saanud, et osanud Järva öelda. «Ema ütles, et ta ei toonud riideid, kus on ülemäära palju nööpe, pigem lukud...»