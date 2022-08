«Terevisiooni» robotkaamerad läksid maksma üle poole miljoni euro

Argihommikute ärataja «Terevisioon» alustas esmaspäeval värske hooajaga. Sel sügisel tervitavad televaatajaid Liisu Lass, Katrin Viirpalu, Reimo Sildvee ja uue saatejuhina äratab vaatajaid Juhan Kilumets. Lisaks on neil abiks Lonni ja Sohvi.

«Lubame vaatajale ka sel hooajal pakkuda maailma parimat eestikeelset hommikuprogrammi,» ütles «Terevisiooni» vastutav toimetaja Reimo Sildvee hooaja eel. «Jälgime, mis meie ümber toimub. Algamas on ju kooliaasta, jätkuvalt kestab Venemaa sõda Ukraina vastu ja aina olulisemaks muutuvad looduse- ja keskkonnaküsimused. Kõik need teemad on meil kohe avasaates ka sees.»

«Terevisiooni» meeskond Foto: ERR

Äsja alanud «Terevisiooni» hooaeg toob vaatajate ette ka uue saatejuhi Juhan Kilumetsa, kes lükkas avasaate ja hooaja käima koos Katrin Viirpaluga. «Mõnus ootusärevus on sees,» tõdes Kilumets, kes on hommikuprogrammi stuudios käinud külalisena, ent saatejuhina saab ta nüüd esimest korda kätt proovida.

«Tiim on väga äge, tunnen end nendega väga koduselt. Ka atmosfäär on stuudios suurepärane. Loodan, et see diivan saab mulle ruttu koduseks ka saatejuhina.»

Kilumetsa koha hommiku esimestes teleuudistes võtab üle Ott Nool, uudistelugejana jätkab samuti Veronika Uibo.

Lonni ja Sohvi

Lisaks meeskonnale on uuenenud hommikuprogrammi tehnoloogiline pool. «Terevisiooni» stuudio on nüüdsest varustatud robotkaameratega ja kasutusele võetakse täiesti uued tehnoloogilised ja tarkvaralised lahendused. Ettevalmistused uuendusteks kestsid läbi suve ja esmaspäeva saade jõudiski otse-eetrisse juba uuel moel.

Kasutusel on kaks automaatkaamerat, keda hüütakse nimedega Lonni ja Sohvi. Nagu iga uue asjaga, vajavad ka robotkaamerad harjumist ja sel juhul eelkõige režiipuldist vaadatuna, kus saate nii-öelda juhtimine on nüüd teistsugune. «Ent kõige olulisem, et televaataja jäi rahule ja telerist vaadates jõudis saade ekraanile oma tuntud headuses. Tsiteerides esmaspäevast «Terevisiooni», mille avasõnad tulidki kaameratelt endilt: «Me oskame teha paljusid erinevaid asju, aga paljusid alles õpime,»» sõnab ERR-i pressiesindaja Pille-Mai Helemäe.

«Terevisiooni» kaamerad Foto: Ken Mürk / ERR