FOTO JA VIDEO ⟩ «Õuntega on kindlasti halvasti...» Tartumaal üllatasid kohalikke pirakad raheterad

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab oma Facebooki lehel, et Tartumaal Aakre kandis võis veidi enne kella viite õhtul näha 3-3,5 cm läbimõõduga raheterasid. Postituse juurde on Kiitsak lisanud foto, kus raheterade juurde on lisatud tikutops, mis teradest palju suurem polegi!

Foto sünoptikule saatnud Kairi sõnab, et ehkki raheterad on tõesti üpriski hirmuäratavalt suured, siis õnneks ei teinud taevast sadanud jäätükid midagi kurja ja miskit katki rahe tõttu ei läinud. «Meie talu sai ainult natuke rahet, vihma kahjuks mitte,» ütleb naine.

Rõnguski oli kell pool kuus tihe rahesadu, millest postitati ilmahuvilisi koondavasse Facebooki gruppi video:

Video üles filminud Rein ütleb, et viibib hetkel küll tööl ning raheterade tehtud kahju hinnata ei saa, kuid ütleb, et loodusjõud kindlasti mingit kahju tema varale tegid. «Rõngu maakodusse lähen homme vaatama, õuntega on kindlasti pahasti...» nendib Rein kurvalt.

Juuni lõpus kõva rahesadu kogenud Kanepi kandis elav Avo ütles toona, et tema kogetud rahe peksis paraku puruks kartulipealsed ja kurgitaimed. «Kestis oma 20 minutit. Pole elus nii tihedat ja pikka rahesadu kogenud,» sõnas mees.