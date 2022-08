Sigadega rannamõnusid nautinud Vene modell Irina Shayk lasi kuulujutu lendu

Nimelt jagas Shayk ka fotot, millel ta on koos oma ekskallima, Hollywoodi näitleja Bradley Cooperiga . 2019. aastal lahku läinud paaril on ühine tütar Lea.

Cooperiga ühele fotole jäänud ja selle ühismeediasse postitanud Shayk lasi sellega lendu kuulujutu, et paar on jälle koos.

See poleks muidugi esimene kord, kui Shayki ja Cooperit taas paariks peetakse. Alles möödunud aasta lõpus pandi neid jälle paari. Samas kinnitas allikas toona, et nad ei alusta eal uuesti suhet.

Teine allikas aga väitis, et Shayk on Cooperi elus olnud alati üks tähtsamaid naisi ning neil on plaan ühiselt jõule veeta, et nad saaksid oma tütrega perena koos olla.