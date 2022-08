Rahva printsess Diana lahkus traagiliselt siitilmast 31. augustil 1997. aastal – täna 25 aastat tagasi. Veerand sajandit hiljem on pisarad printsessi nimel ära nutetud, kuid mälestused ning kinnisideed Diana elu ja surma ümber ei näi eales kokku kuivavat.

«Endine ihukaitsja teeb printsess Diana surmaöö kohta julge avalduse», «Diana viimased hetked: Prantsuse meedik küsib endalt siiani, kas ta oleks saanud teha enamat», «Noorel printsessil oli isegi oma pulmapäeval kinnisidee Charlesi armukesest», «Diana võttis kuu enne oma surma paparatso omaks», «Diana surma uurinud ametnikke ajab üks pooleli jäänud asi siiani närvi» – need on vaid mõned välismeedias ilmunud lood, mis on lõppeval kuul avaldatud.