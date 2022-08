FOTOD ⟩ Vallatu õhtu: staarid külvasid MTV auhinnagalal glamuuri ja näitasid ihu

Tänavune MTV videoauhindade gala on selleks korraks läbi, kuid mälestused uhkest õhtust jäävad meelde paljudele. Raske on unustada ka staaride glamuurseid moevalikuid ning eriti meeldejääv on osa kuulsuste üksmeelne otsus astuda punasele vaibale mustas kleidis.