Piret Järvis-Milder vastvalminud reisisarjast: see on kindlasti kõige isiklikum projekt

Jaanuari lõpus kirjutasime, et bändi Vanilla Ninja liige Piret Järvis-Milder kolis muusikust abikaasa Egerti ja pisitütre Milliga kolmeks kuuks Taisse. Seda selleks, et jäädvustada pere seiklused reisisarjana.

Nüüd annab Piret teada, et sari on purgis ja jõuab peagi eetrisse.

«Meil on nii hea meel, aga samas ka parasjagu hirmutav öelda, et juba järgmisel laupäeval jõuab ekraanile lõpuks see, mille kallal oleme oma perega viimased üheksa kuud nokitsenud – reisisaade «Pea ees vette. Tai Kuningriigis»!» rõõmustab Piret ühismeedias.

Muusiku sõnul on see kõige isiklikum projekt, mida on kunagi avalikult jaganud. «Seega on tõesti natuke hirmus ka, et nüüd ta siis lõpuks lendabki pesast välja ja hakkab oma elu elama. Aga samas tunneme, et tegime laheda ja kvaliteetse asja, ja loodame, et see kaheksaosaline sari innustab teisigi seiklema, oma perega rohkem koos aega veetma ja pisut hullu panema ka.»

Piret nentis, et nüüd on täitunud nende pikaajaline unistus. «Oleme väga kaua unistanud oma reisisarja tegemisest ja möödunud aasta lõpus joondusidki lõpuks tähed ja planeedid ja komeedid ja satelliidid kuidagi nii, et sai päriselt asja kallale asuda.»

«Tagantjärgi targalt võib öelda, et koos üheaastase lapsega reisida on käkitegu, aga koos lapsega sarja filmida on suhteliselt raju!»

Piret Järvis ja Egert Milder abiellusid 2017. aasta augustis Gruusias Thbilisis.