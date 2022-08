Britney Spears: mu perekond tappis mind sõna otseses mõttes

Oma 22-minutilist videot alustas Britney sõnadega: «Ärkasin täna hommikul ja mõistsin, et minu peas toimub palju asju, mida ma teistega jaganud ei ole. Mitte kellegagi.»

Lauljatar selgitas, et on olnud hirmul oma loo jagamise pärast, sest ta on kartnud hukkamõistu. Vaatamata hirmule avaldab Britney enda loo pikalt kestnud eestkoste kohta.