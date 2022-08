Pirita ranna ujumisalale kimasid jetivennad. Rannavalve: nad polnud purjus

«Üks jettidest oli nii kõvasti põhjas kinni, et turbiinist lendas liiva. Oleks arvanud, et rannavalve hoolib ka ohutusest merel ja ei pane õlga alla, et nende probleem saab kellegi teise omaks merel,» avaldas Jaan, kellele tundus, et jetijuhid olid napsitanud.