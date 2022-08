RANNAKLÕPSUD ⟩ Elva rannas nautisid kuuma suveilma nii kohalikud kui välismaalased

Avatud oli ka Verevi ranna kohvik, kus juba lõuna paiku lõppesid suure nõudluse tõttu otsa juustupallid. Paljud rannas viibijad maiustasid jäätise või jäätisekokteiliga. Soolase toidu eelistajad said kõhu täis friikartulitest või kanapraest.

Randa oli tulnud aega veetma ka seltskond srilankalasi, kes on end sisse seadnud Tartus ja tunnevad Eestis elamisest rõõmu. Mees ja naine, kellega vestlesin, ütlesid, et nad on elanud Eestis umbes viis aastat ning töötavad IT-valdkonnas.