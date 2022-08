ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Hubane Nõmme kui ajalooline joodikute, valerahategijate ning röövlite pealinn

Neis wagunites Nõmme poole weerewat inimmaterjali waewalt oskab kuijutleda see reisija, kes ise pole neid tarwitanud. See on igatahes tähelepanuwäärt rahwas. Mõnel on eluraskused seewõrra jalad alt ära löönud, et wagunisse turnides silmapilk wajuwad pingile ja tõusewad sealt alles sihtjaamas konduktori abiga. Teised rongile tulijad, hoolimata hilisest ajast, on weel täis jõudu ja temperamenti. Saabub lõbus seltskond daame ja härrasid, lilled rinnas ja tantsusammud jalgades. Nad on rõõmsad eneste ja teiste üle ning isegi konduktorile, keda harilikult peetakse ülearuseks tülitajaks, pannakse käsi armastawalt ümber kaela, et olgem rõõmsad ja ärgem rääkigem piletist.