Iga kuu loomine toob kaasa mingisuguse uue alguse - vaatame lähemalt, mis algab seekordse kuu loomisega Neitsis ja mida see iga tähemärgi jaoks tähendab.

27. augustil leidis aset kuu loomine Neitsi tähemärgis, millega algas uus kuutsükkel ning sellega koos võimalus oma elus mingile teemale uus algus anda. Neitsi kuu loomine iseenesest annab juba märku sügise tulekust – suurustav ja elunautiv Lõvi kuutsükkel on läbi ning nüüd tuleb hakata taas praktiliselt mõtlema ja järgmiseks aastaajaks ette valmistuma.

See kuutsükkel sobib igasuguste praktiliste ettevalmistuste tegemiseks – Neitsi märk sarnaneb veidi kärmele oravale, kes hoolikalt sügiseks toitu varub ja pesa vooderdab. Kuni teisipäeva (30. september) lõunani on aeg sobilik oma soovide sõnastamiseks ning taotluste tegemiseks, et kuu loomise algatavat energiat parimal viisil ära kasutada. Praegu loodavate alguste lõplik kulmineerumine toimub kuue kuu pärast Neitsi täiskuu ajal.