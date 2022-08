«Terevisioon» alustab värsket hooaega tehniliste muudatuste ja uue saatejuhiga

Saabuval nädalal on taas võimalik hommikuid alustada ETV «Terevisiooni» seltsis. Argihommikute ärajata naaseb ekraanile juba esmaspäeval, 29. augustil.

«Lubame vaatajale ka sel hooajal pakkuda maailma parimat eestikeelset hommikuprogrammi,» ütles «Terevisiooni» vastutav toimetaja Reimo Sildvee hooaja eel. «Jälgime, mis meie ümber toimub. Algamas on ju kooliaasta, jätkuvalt kestab Venemaa sõda Ukraina vastu ja aina olulisemaks muutuvad looduse ja keskkonna küsimused. Kõik need teemad on meil kohe avasaates ka sees.»

Värske «Terevisiooni» hooaja löövad käima Juhan Kilumets ja Katrin Viirpalu. Foto: Ken Mürk / ERR

Peagi algav «Terevisiooni» hooaeg toob vaatajate ette ka uue saatejuhi Juhan Kilumetsa, kes lükkab avasaate ja hooaja käima koos Katrin Viirpaluga. «Mõnus ootusärevus on sees,» tõdes Kilumets, kes on hommikuprogrammi stuudios käinud külalisena, ent saatejuhina saab ta nüüd esimest korda kätt proovida.

«Tiim on väga äge, tunnen end nendega väga koduselt. Ka atmosfäär on stuudios on suurepärane. Loodan, et see diivan saab mulle ruttu koduseks ka saatejuhina.»

"Terevisiooni" meeskond. Foto: Ken Mürk / ERR

Kilumetsa koha hommiku esimestes tele-uudistes võtab üle Ott Nool, uudistelugejana jätkab samuti Veronika Uibo.

Lisaks meeskonnale on uuenenud ka hommikuprogrammi tehnoloogiline pool. «Terevisiooni» stuudio on nüüdsest varustatud robotkaameratega ja kasutusele võetakse täiesti uued tehnoloogilised ja tarkvaralised lahendused. Ettevalmistused uue lahenduse kasutuselevõtuks on kestnud läbi suve ja esmaspäeva saade jõuabki otse-eetrisse juba uuel moel.