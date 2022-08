KLÕPS ⟩ Koit Toomele saadeti võõralt numbrilt üllatav sõnum

Koit Toome on lauljana tegutsenud juba alates 1995. aastast ja küllap on paljudel, kui mitte kõigil, lauljaga seotud mälestusi. Üks neist mälestustest potsatas aga laupäeval lauljale otse sülle.

Laulja tunnistas, et aastat, millal plakatil olev foto tehti, ta ei mäleta. Pühapäeval kinnitas Toome Elu24-le, et ta ei tea siiani, kes talle selle üllatava sõnumi saatis.

Postituse kommentaarides selgub, et plakatil oleva foto autor on Aron Pirs. «Tegin ühes Pärnu baaris selle jah,» täpsustas ta, kuid ka tema ei mäletanud aastat, mil see vahva plakat võis Õhtulehe vahel ilmuda.