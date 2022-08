NÄPUD PÕHJAS? ⟩ Suvelõpupeol osalenu imestab: kas rahval on raha otsas, et nii vähe inimesi oli?

Elu24 poole pöördus täna hommikul tartlane, kes eilsel suvelõpupeol End of Summer 2022 osales. «Minu jaoks oli pidu pettumus, sest rahvast oli nii vähe. Lava esine oli tühi. Kas asi on selles, et elektriarved on nii suured ja rahval on raha otsas, et nii vähe inimesi oli,» imestas ta.