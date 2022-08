Veenus mehe sünnikaardis sümboliseerib tema jaoks tõeliselt kütkestavat naist ning näitab, mis on tema jaoks nauditav ja ligitõmbav. Seetõttu tõmbab ta alateadlikult oma ellu partnereid, kelles on just selliseid omadusi.

Veenuse asend sünnikaardis kirjeldab, kuidas me armastame ja igatseme olla teiste poolt armastatud. Veenus sümboliseerib ka kõike ihaldusväärset, mida me soovime omada ja kogeda, ning mis pakub meile naudingut. Mehe sünnikaardis näitab Veenus, millise naise vastu tal on nõrkus. See on mõnes mõttes mehe ideaalnaine - mitte naine kui ema, sõbranna või õde, aga tõeline Naine tema silmis.