OHHOO ⟩ Prints Charles andis välja parfüümi

Alanud on uus peatükk inglise kaubamärgi Penhaligon's suhetes kuningliku perekonnaga. Koostöös prints Charles'iga on välja antud uus parfüüm nimega Highgrove Bouquet. Nagu nimigi ütleb, on uus parfüüm pühendatud Highgrove'i aedadele, vahendab Daily Mail. Highgrove on Walesi printsi ja Cornwalli hertsoginna Camilla pereresidents. Taimedega tegelemist on prints Charles alati armastanud ning uus parfüüm on justkui austusavaldus Highgrove'i aedadele.