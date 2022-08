Rita Ray uuest plaadist: see on mu isiklik kogemus ja ma usaldan oma vaistu

«Uus album tuleb välja sügise lõpus, ilmselt saab see toimuma novembrikuus. Kui mu esimest albumit iseloomustas omaette nokitsemine ja väheste vahenditega hakkama saamine, siis oma teist albumit sain salvestada Eesti Raadio esimeses stuudios - see on ju lausa imeline salvestuskoht,» rõõmustas sünnipäevalaps Rita Ray.

Muusik tunnistas, et ERR stuudio tagas kõik võimalused, et toota suurepärase kvaliteediga materjali. «Seal on loodud kõik, et saaks luua head salvestust. Uue plaadi peal on muutunud see, et kuuleb orkestri sound'i. Pean silmas just keelpillide sektsiooni. Uus album saab olema oluliselt orkestraalsem. Kes tahab teada, peab ise kuulama. Ma ise sõnadega ei oskagi rohkem seletada,» rääkis ta.

«Kui annan muusikat välja, siis lähtun eelkõige oma soovidest ning teiste arvamus mulle kuigipalju korda ei lähe. Ma ei mõtle, et mis inimestele peale läheb või meeldida võiks. Kui ma kirjutan muusikat, siis see on mulle isiklik kogemus - see on midagi, mida olen tundnud. See, mis mulle inspiratsiooni annab, paneb mind ka muusikat looma. Olen oma vaistu hästi usaldanud, eriti selles osas, mida pean avaldama ja mida siiski mitte,» sõnas ta.

Lauljanna kirjeldas, millised näevad välja tema traditsioonilised sünnipäevahommikud. «Olen hästi igav. Mingeid suuri traditsioone otseselt polegi. Kindlasti olen õnnelik, kui saan kusagil toredas kohas söömas käia. Eelmisel aastal näiteks üldse esinesin oma sünnipäeval. Olen ka teistelt seda kuulnud - mida vanemaks sa saad, seda vähem see sünnipäev sulle huvi pakub,» muigas ta.

«Rääkides söömisest, ma pole toidu suhtes üldse valiv. Ka mu sõbrad juba teavad, et kõik, mis vähegi toiduvääriline, see mulle sobib. Mul pole eelistusi ja söön väga erinevaid asju. Kui pean valiku tegema, siis lähtun vastavalt tujust ja keha vajadusest. Aga üks on kindel - ühelt healt sünnipäevalt ei puudu kindlasti hea kook,» märkis Rita Ray raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».