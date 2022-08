LUGEJA VIDEO ⟩ «Täielik palagan!» Viljandist Tallinnasse teel olnud buss sõitis sihtkohta katkise aknaklaasiga

«Buss sõitis vastu posti Paides,» seisab Elu24-le video saatnud bussis viibinud naisterahvas. Tema sõnul tagurdas Viljandist Tallinna poole teel olnud Lux Expressi buss Paide bussijaamas vastu posti, nii et tagatuli ja parempoolne tagumine aknaklaas said viga.

«Ta sõitis sellele postile vist nii lähedale, et kui keeras, siis liiga kiirelt, nii et tagatuli ja tagaots läksid vastu,» kirjeldab ta sündmuste käiku. «Üks naine bussi tagaotsast ütles, et hea, et post meile peale ei kukkunud,» meenutab ta ehmatust.