Rootsi kaitseminister: Venemaa on juba pikka aega teinud Rootsit puudutavaid sõjaplaane

Tema sõnul tegeleb Venemaa aktiivselt spionaažiga Rootsi vastu. See hõlmab spioonide värbamist, aga ka otsest teabe kogumist sõjaliste õppuste ja erinevat tüüpi infrastruktuuri kohta ning militaaroperatsioonide ajal. See on reaalsus, millest rootslased peavad teadlikud olema, teatab aftonbladet.se.