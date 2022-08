TÜLI EESTI ENERGIAGA ⟩ Murelik mees: see pole võimalik, et öösel kolm kilovatti kulub

Kõrged elektrihinnad ei tule kuu lõpus arvet vaadates enam kellelegi üllatusena, kuid kas oled jälginud oma tegelikku elektrikulu? Elu24-ga võttis ühendust murelik Lõuna-Eesti mees, keda suured arved on pannud pead murdma. «Olen Eesti Energiaga kakelnud igatepidi, kuid see on olnud tulemusteta ja elektriarved tekitavad küsimusi,» ütles ta.