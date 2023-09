Heidame pilgu taevaseisudele ja vaatame, millist lugu jutustavad need juba kaua kestnud Märt Avandi ja Liis-Katrin Avandi armastuse liidu kohta. Mis on armastajaid ühendanud ja koos hoidnud?

Märt Avandi on olnud abielus Liis-Katriniga alates 2007. aastast ning sellesse aega mahub palju rõõmu ja edu, aga ka suurt kurbust ja traagikat. Seekord vaatame, kuidas peegeldavad planeediseisud nende kahe liitu ja sobivust. Ilmselgelt on neile antud palju jõudu ja armastust, et tänaseni koos püsida. Kuidas aga väljendub see planeetide keeles?