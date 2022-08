Muusik Liina Ariadne hullunud fännidele: see ei ole okei, et te mu korteri ukse taha pilti paluma tulete!

«Ma tahaksin teiega midagi jagada. Mul on täna ekstreemselt halb päev olnud. Ma lihtsalt tahaksin öelda seda, et see, et te tulete kellegi ukse taha ja soovite pilti teha ei ole mitte mingil moel okei. Ma saan aru, et kui ma olen kusagi väljas liikvel... Aga see, et korteri ukse taha tulla, koputada, kella lasta ja pilti paluda... Ma olin täna natukene šokeeritud sellest tõesti. See ei ole asi, mis peaks okei olema. Lihtsalt palun ärge tehke seda mitte kunagi!» jagab Liina enda Instagrami loos.