FOTO ⟩ Muusikutest abielupaar Sandra ja Jalmar Vabarna tähistavad aastapäeva

Täna tähistas paar enda kuuendat pulma-aastapäeva. Sandra jagas enda Instagrami loos, et nende reaalsus pulmapäeva tähistamisest kujutab endast kodu koristust, pakkimist ning õhtul keikal esinemist. Naine mainib ära, et pidu on neis eneses. Söögilaua taga tehtud pildil tunnistab naine, et abikaasa kinkis talle pulma-aastapäeva puhul suitsuvorsti, millest valmistas ka piduliku õhtusöögi.