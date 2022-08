GALERII ⟩ Pilvelõhkuja Skyon tähistas esimest sünnipäeva! Rahva tõmbasid käima Daniel Levi, Henrik Kalmet ja Kristjan Järvi

Tunnustatud dirigent ja helilooja Kristjan Järvi jagas koos Henrik Kalmetiga inspireerivaid mõtteid juhitööst. «Kuidas inspireerida läbi juhtimise? Kerge on olla keegi, kes kurdab ja ei viitsi – pigem tasub olla see eeskuju, kes läheb, teeb ja võtab riski. Luua meeskondlik meeleolu, panna naerma ja jagada positiivset energiat – see on see, millest kõik tahavad osa saada,» rääkis Järvi.

Hoone arendaja Capital Mill tegevjuht Kaarel Loigu liitus ettevõttega vahetult enne pilvelõhkuja avamist, mistõttu on sünnipäev veelgi olulisem sündmus ka tema jaoks. «Võib öelda, et sattusin ettevõttesse tulles kohe epitsentrisse – seoses uue ametikoha ja hoone avamisega seisid ees põnevad ajad nii minu kui ka kolleegide jaoks. Skyon on minu silmis kindlasti üks kinnisvaraarenduse lipulaevadest ja usun, et räägin kõigi majas tegutsevate inimeste eest, kui ütlen, et oleme uhked kasutusele võetud roheliste lahenduste üle. Keskkonnasäästlikud standardid aitasid meid ka lähemale LEED Platinumi sertifikaadile, mille aprillis seinale riputasime,» rääkis Loigu.

Muusika eest hoolitsesid Daniel Levi trio ja DJ Fieldz, kes südalinna hoovis meeleolu lõid. Huvilistel avanes võimalus võtta osa majatuurist ja näha oma silmaga, mida hoones keskkonna vaatenurgast ära on tehtud. Külaliste kõhud täitsid erinevad toiduautod.