Uued väljakutsed: Ingmar Kiviloo pakkis kohvrid ja lendas USAsse õppima

«Mu lennuk stardib Tallinnast 25. augusti hommikul kell 11.00. Olen juba mitu aastat mõelnud, et soovin minna õppima just USAsse! Mulle meeldib selles piirkonnas käia, olla ja kindlasti ka ülikoolis õppida. Olen valinud kooli nimega Berklee College of Music,» märkis noormees raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Kiviloo erialaks saab olema muusika produktsioon ja kirjutamine. «See on maailma üks tuntumaid muusikakoole. Sealses majas on õppinud ka mitmed eesti tegijad, teiste hulgas näiteks Uku Suviste ja Sofia Rubina. Mina usun, et antud kool on oma ala tegijate seas kindlasti üks parimaid,» sõnas ta.

Noormees avaldas ka oma unistuste töö. «Tahan olla oma bändi solist. Ja see kollektiiv, kus ma hakkan soleerima... alles tekib. Ausalt öeldes polegi ühtegi teist unistuste koosseisu, mida tahan siinkohal välja tuua. Hetkel aga keskendun õppimisele ja kui jõuab projekte kõrvalt teha, on tore. Soov on tutvuda ka uute inimestega,» lisas ta.

«Kuigi mulle meeldib kantrimuusika, siis ülemäära palju ma seda ei kuula. Küll aga kuulan väga erinevat laadi muusikat. Rääkides enda loomingust, siis usun, et kantristiil jääb sealt siiski välja. Aga vaatame, mitte kunagi ei tea, mis tegelikult toimima hakkab,» rääkis muusik.

Kiviloo tegi juttu superstaarisaate mõjudest ja tunnistas, et teleprojekt andis talle erialaselt suure tõuke. «Jah, need mõjud kestavad kuni tänaseni! Kui ma ei oleks toona finalistide hulka jõudnud, siis kahtlen, kas saaksin täna toimetada nii ägedate projektide kallal. Mõelda vaid, see oli aasta aega tagasi, täpselt öeldes siis mullu 22. augustil, kui astusin esimest korda kolme žüriiliikme ette. See päev jääb mulle meelde väga pikaks ajaks,» mainis ta.

Muusik avaldas hiljuti loo, millel pealkirjaks «Nii võiks jäädagi». «Ma üritasin teha loo, mis oleks suvine ja kerge. Kahjuks on suvi peagi lõppemas... leian, et avaldamiseks oli veel viimane hetk. Ikka parem augustis kui septembris! Tegemist on poplooga. Saladuskatte all võin öelda, et ka järgmine lugu on juba salvestatud – see ilmub küll distantsilt, kuid ikkagi eestikeelsena,» rääkis Ingmar Erik Kiviloo raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».