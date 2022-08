Pavel teenis Krimmis baseeruvas 56. kaardiväe õhudessantpolgus. Veebruari lõpus tungis tema kurnatud ja halvasti varustatud üksus raketitule rahe saatel Ukrainasse. Paveli sõnul oli neil vähe konkreetset logistikat või isegi eesmärke, nad ründasid, aimamata üldse, miks. «Mul kulus nädalaid, et mõista, et Venemaa territooriumil ei olnud üldse mingit sõda ja me lihtsalt ründasime Ukrainat,» avaldas ta. Paveli sõnul anti talle sõdimiseks roostes ja katkise rihmaga vintpüss.