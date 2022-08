SINA KA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki on kõige tagasihoidlikumad

Mitte kõik inimesed ei tunne, et nad sooviksid ise ennast kiita ning oma saavutustega tähelepanu tõmmata. See ei tähenda, et nad poleks enesekindlad – nad lihtsalt ei otsi sellist kinnitust. Kui kiitlemine ja suurustamine ei ole sinu stiiliks, siis on võimalik, et kuulud tagasihoidlikumate tähemärkide hulka.