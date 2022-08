Astroloogia on suurepärane tööriist, mis aitab mõista aset leidvate sündmuste tausta ja tähendust. Avaliku elu tegelased on selles osas meile heaks näiteks, kelle põhjal õppida. Indrek Tarand on sattunud oma karjääri jooksul korduvalt alkoholiga seotud probleemidesse ja viimane vahele jäämine tõi kaasa ametikaotuse. Seekord vaatame, kuidas peegeldavad Tarandi seisundit taevaseisud.