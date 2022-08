PAPARATSO ⟩ Arnold Schwarzeneggeri eksabikaasa läks ilulõikustega liiale?

2011. aastal märulistaar Arnold Schwarzeneggerist lahutanud ajakirjanik Maria Shriver jäi hiljuti paparatsode kaamerate ette. Meediaväljaanne Page Six avaldas eksklusiivsed fotod ja viitas Shriveri uuele välimusele.

Uut Santa Monica kodu külastanud Shriver oli tagasihoidlikult riides ja meikimata. Paparatsosid märgates Shriver isegi naeratas, kuid Page Six vahendab, et naise nägu on viimaste aastatega totaalselt muutunud.

Värsked paparatsofotod näivad justkui kinnitavat juuli alguses kõmumeediasse jõudnud sahinaid, et Shriver on tänu ilulõikustele saanud uue näo.

«Inimesed sosistavad, et ta on ilulõikustel käinud. Nägu korrigeerinud, et oma kandilist lõuga rõhutada, ja huulte täitesüste teinud. Mida iganes ta tegi, iga kord kui ta välja satub, on see märgatav,» rääkis allikas tabloidile.

Shriver abiellus «Terminaatori» staariga 1986. aastal ja neil on koos neli last. Paar läks aga 2011. aastal lahku, kui tuli avalikuks, et Schwarzenegger sai 1996. aastal nende koristajaga lapse.