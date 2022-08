KLÕPS ⟩ «Tantsud tähtedega» teiseks osalejaks on tuntud räppar: kaalusin seda tõsiselt

Sel sügisel alustab taas telesõu «Tantsud tähtedega». Kui möödunud nädalal selgus, et saates hakkab jalga keerutama Jüri Ratas, siis nüüd avalikustati, et tema kõrval paneb end proovile ka räppar villemdrillem. Noormehe treeneriks on Greta Korju.

«Kaalusin tõsiselt, kas saates osalemise pakkumise vastu võtan,» tunnistas villemdrillem, lisades, et lõpliku otsuse langetas ta tänu teda ümbritsevatele inimestele, kes seda väga soovitasid. «Saan kaasa aidata heategevusele ning loomulikult palju uusi tantsuoskusi lisaks. Mäletan, et olen kunagi saadet isegi stuudios kohapeal vaatamas käinud. See oli äge ja kindlasti tuleb ka uus hooaeg uhke,» märkis räppar.

Villemdrillem ja Greta Korju Foto: TV3

Greta Korju tantsutee algas nelja-aastaselt Tallinna huvikeskuse Kullo tantsuansamblis Sõleke. Tantsupisiku sai Greta oma vanaisalt ja emalt, kes mõlemad olid tegelenud võistlustantsuga, ja nii jõudiski ta võistlustantsuni juba kuueaastaselt.

Tantsijakarjäär viis Greta elama ja treenima Eestist Inglismaale ja sealt Kanadasse.

Ta on kahekordne Põhja-Euroopa meister, maailma ühe suurima Blackpooli tantsufestivali juunioride vanuseklassi kahekordne võitja, Kanada meistrivõistluste võitja Ladina-Ameerika tantsudes noorte vanuseklassis ja World Dance Councili korraldatud Ladina-Ameerika tantsude MMi kahekordne võitja.

Möödunud nädalal tuli ilmsiks tantsusaate esimene osalejapaar – Jüri Ratas ja Kristina Tarmet.