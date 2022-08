Mehel diagnoositi korraga Covid-19, ahvirõuged ja HI-viirus

«See juhtum toob esile, et samal ajal võib olla mitu rasket haigust. Sellistel juhtudel on ülitähtis koguda inimeselt ta käitumise ja seksuaalharjumuste kohta infot, et panna õige diagnoos ja määrata ravi,» ütlesid Catania ülikooli arstiteadlased.

Itaalia mees on seni maailmas ainus, kellel on korraga diagnoositud Covid-19, ahvirõuged ja HI-viirus. Ta paranes Covid-19-st ja ahvirõugetest ning puuduvad andmed, et see kolmik võiks elu võtta. Arstiteadlaste sõnul on veel vaja selliseid juhtumeid, et saada andmeid, kuidas need kolm haigust koos mõjuvad ja kui letaalsed olla võivad.