GALERII KOHTUST ⟩ Ameerika eriteenistus püüdis Eesti narkoärikad püünisesse

Harju maakohtusse koguneti 25. augustil viimase aja suurima narkosüüdistuse istungile. Kohtu all on üheksa meest, kellest vahi all on kolm. Neist kõige koloriitsem on Margus Reidolf, kes saadeti 1996. aastal üheksaks aastaks vangi palgamõrva eest.