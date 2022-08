LIIT LÄBI ⟩ Sylvester Stallone'i naine Jennifer Flavin soovib lahutada 25 aastat kestnud abielu

Jennifer Flavin (54) soovib lahkuda veerandsada aastat kestnud abielust kuulsa näitleja Sylvester Stallone'iga, vahendab väljaanne Hello!.

Päev enne lahutuseuudise avalikustamist jagas Flavin Instagramis mõistatuslikku postitust. «Need tüdrukud on mu prioriteet. Millelgi muul pole tähtsust. Igavesti, vaid meie neljakesi,» kirjutas naine foto juurde, kus ta on koos kolme tütrega. Neiude isa on Sylvester Stallone, kes on Flavinist 22 aastat vanem. Tütred Sophie (25), Sistine (24) ja Scarlet (20) on vanematele suureks uhkuseks.

Lahutuse põhjusena on välja toodud varanduslikud asjaolud. Flavin leiab, et Stallone on nende vara raisanud ja pole seda otstarbekalt kasutanud. Nüüd soovib naine kompensatsiooni oma osa eest, mille Stallone on väidetavalt ära kulutanud. Flavin taotleb kohtult ka seda, et menetluse ajal poleks Stallone'il lubatud nende varaga tehinguid teha.