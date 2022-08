Vana Baskini teater kaotas kohtuvaidluse kultuuriministeeriumiga. Aarne Valmis: see on absurdne

Teatrile jäi see otsus mõistmatuks ja nii pöördusid nad kohtusse, et saada selgust, kes komisjoni liikmetest kui palju punkte andis, sest just nende alusel jagati hiljem toetusi. «Ei saa olla sellist salatsemist. Avalik raha jagamine peab olema avalik,» tõdes teatri juhataja Aarne Valmis toimetusele.