Recovery bändimees Marek Rosenberg värvikast erapeost: kõik, mis seal toimus, oli nagu Ameerika filmis

Recovery on Eesti muusikamaastikul alates 2013. aastast tegutsev ansambel, mis annab 90ndatel südameid vallutanud hittidele uue kuue. Bändi asutaja ja eestvedaja on Marek Rosenberg (38), kes on pärit Tartust ning kasvas ise üles päevast päeva 90ndate tantsumuusikat kuulates. Sealt tekkis mõte, et võiks ka ise seesugust muusikat tegema hakata.