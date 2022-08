KÜMNEID TUNDE MEREL ⟩ Katkenud kõne ja otsa saanud kütus: kummipaadiga merel kaduma läinud mees leiti elusalt

23. augusti õhtul andis Tallinnas elav noormees Facebookis teada, et tema lähedane, ema elukaaslane läks kummipaadiga merele, et sõita Vormsile, ent äkitselt katkes temaga kontakt.

«Hommikul kell kaheksa läks kummipaadiga Rohuküla sadamast merele ja kell neli oli viimane kõne,» kirjutas mees Facebookis. Viimases kõnes sõbrale palus merele läinud härra end aidata ja pärast seda kõne katkes. Tema telefon oli välja lülitatud.

Facebookis abi küsinud mees tõdes toimetusele, et ema elukaaslane käis merel tihti – mitu korda nädalas. Saadud telefonikõnest, et kontakt lähedasega on kadunud, on ta siiani šokeeritud. «See tunne, kui selline kõne tuleb... See, mida ema tundis...»

Mees leiti kolmapäeva hommikul

Kolmapäeva hommikul said lähedased kõne, et mees on elusalt leitud. «Kell üheksa hommikul helistati, et ta oli ära eksinud ja ta leiti Heltermaa sadamast,» sõnas lähedane kergendusega Elu24-le. Lisaks politseile kaasati otsingusse vabatahtlike selts ja SA Kadunud. «Hilisööni suhtlesime Aare Rüütliga ja käisime ise ka varahommikul uuesti merel otsimas.»

Marge Kohtla, PPA mereturvalisuse grupi juht, sõnas, et said eile kella nelja ajal teate, et Rohukülast kummipaadiga kalale läinud 64-aastane mees on kaduma läinud. «Oli teada, et mehe auto on Rohuküla sadamas kohas, kust ta paadiga vette läks,» lisas Kohtla.