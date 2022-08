VIDEO ⟩ Kim Kardashiani Pariisis röövinud mees rääkis suu puhtaks: mind ei huvita, et rööv teda traumeeris

Üks Kim Kardashiani 2016. aasta Pariisi hotelliröövi korraldajatest süüdistas kuriteos oma kuulsat ohvrit, öeldes, et naine «peaks olema veidi vähem edev». Yunis Abbas veetis peaaegu kaks aastat vanglas varguse eest, mille käigus politseinikena esinenud röövlid Kardashiani kinni sidusid ja hotellitoa vanni panid. «Kuna ta viskas raha minema, olin seal, et see endale võtta, ja kõik. Kas ma tunnen end süüdi? Ei, mind ei huvita,» sõnas Abbas laupäeval VICE Newsile antud intervjuus.