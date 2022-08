FOTOD ⟩ «Uskumatu, sellist asja pole varem näinud!» Pilved pakkusid täna erilist vaatemängu

Kairo Kiitsak tõdes Elu24-le, et Asperitas pilvede tekkemehhansim on jätkuvalt väikest viisi müsteerium. «Kindlat teooriat ei ole veel, mis seletaks, kuidas need täpselt tekivad. Näiteks arvatakse, et need tekivad laskuvatest mammatus pilvedest, mis jõuavad atmosfääris sellisele kõrgusele, kus tuul muudab äkitselt suunda ja see võib põhjustada struktuuride muutumist lainelaadseteks mustriteks.»