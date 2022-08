Teleekraanilt tuntud Teele kahtlustab, et ei leia maine tõttu tööd: olen Tori peal kurikuulus

Nüüd, kui saatest on möödas pea aasta aega, tunnistab Teele väriseval häälel, et telesaadetest kaasnenud tähelepanu tõttu on tal raskusi töö leidmisega. «See on õudne tunne, kui tööd ei leia. Otsid ja otsid...»

Tööotsingud

Kuna Teele Tori Coopi tööle ei saanud, hakkas ta kinni Sindi Coopi uksel olnud kuulutusest, kus otsiti samuti müüjaid. «Uksel oli silt, et otsitakse kassapidajaid, müüjaid,» meenutas Teele. Naise sõnul toodi aga juba esimesel kohtumisel välja tema väidetav halb maine. «Tuttavad on ka öelnud, et see, et ma telekas käisin, et sellega rikkusin oma maine ära ja pean sellega leppima. Üks ütles, et ma olen Tori peal kurikuulus,» ei suuda Teele mõista. «Sindi Coopi juhataja ütles, et kontorist tuli korraldus, et seda inimest proovipäevale mitte võtta. Tundub, et paber ei loe enam midagi,» jääb Teelele mõistmatuks. Naine tunnistas, et juhataja öeldu oli šokeeriv ja tuli kui välk selgest taevast. «Et kuidas nii inimesele öeldakse, et sinu isiksus ei sobi.»