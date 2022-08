SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalalõpp raputab suhteid: on äkilisi reaktsioone ja üllatusi

Soovitused nädalaks

Sellel nädalal ava oma süda ja vaata nendesse haavadesse, mis on sind seni saatnud - võibolla need ei olegi enam nii valusad?

Kui nädalalõpp toob suhetesse pingelisi olukordi, siis püüa ikka püsida iseendas, oma tasakaalus, oma keskmes. See kõik on taas mööduv.

Nende kahe kaardi kombinatsioon toetab kenasti seda, mis meil kosmoses praegu käimas on. Ilmselt tunned, et oled juba nii palju iseendaga vaeva näinud, nii palju kütnud energiat ja vaeva oma kirgedesse, loomingusse ja projektidesse, aga ikka pole veel finišijoonele jõudnud.

Pea vastu, on vaid viimane pingutus jäänud ja näed selgelt, kui võimas sa tegelikult oled ja kui kaugele oled tulnud. Ära unusta, et sinus on peidus suur loomisvägi ja kuigi vahel võib igapäev minna väsitavaks ja tundub, et sa pole kunagi piisav, siis tegelikult oled sa piisav just täpselt sellisena, nagu sa oled.