«FOOTLOOSE» EESTI MOODI? ⟩ Turvamees keelas Männi pargis toimunud kontserdil publikul jalga keerutada

Paljud meist ehk teavad filmi nimega «Footloose». «Footloose» on 1984. aasta Ameerika muusikaline draamafilm, mille režissöör on Herbert Ross. See räägib loo Chicago teismelisest Ren McCormackist, kes kolib väikelinna, kus ta üritab tühistada kohaliku ministri jõupingutustega kehtestatud tantsimise keeldu. Tuleb aga välja, et sama keelu ostustas kehtestada ka Mustamäel toimunud kontserdi turvamees.