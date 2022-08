OOTAMATU ÜLLATUS ⟩ Elektrivoolu kinni lülitanud mees: ikka kilovatt-tunde läks

Elektrihinnad on absoluutses tipus, mistõttu peavad nii mõnedki pered kuu lõpus vastu vaatama suurtele arvetele, mille tasumine käib üle jõu. Elu24 märkas sotsiaalmeedias ringlevat postitust, kus murelik klient väidab, et lülitas oma Viljandi korteris elektrivoolu välja, kuid teda tabas ootamatu üllatus. Enda postituses märkis mees, et vea olevat teinud Eesti turul tegutsev põhivõrguettevõte Elering. Niisiis võtsime nendega ühendust, et asja uurida.