Soome narkoekspert peaministri uimastitestist: laborianalüüsi abil on võimalik tuvastada sadu erinevaid ühendeid

Palju kõneainet tekitanud Soome peaministri Sanna Marini pidutsemine päädis sellega, et Soome poliitikute survel käis naine möödunud nädala reedel narkotesti tegemas. Et aga avalikkusesse lekkinud pidutsemine leidis aset nädalaid tagasi, tekkis paljudel küsimus, kuidas on võimalik narkootiliste ainete sisaldust organismis pikema aja möödudes tuvastada.